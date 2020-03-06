Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü - Son Dakika

Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü
6 saat önce
Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde dün 5 katlı binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ikamet ettiği binada ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Abbasi Shaheed Hastanesine 30'dan fazla yaralının kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Enkaz altından 2 çocuğun sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.
(İHA)
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