Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.



Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Yedi ailenin yaşadığı söylenen binanın çökmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirirken, 30 kişinin binanın yıkıntıları arasında kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye götürüldü. Sindh Valisi İmran Ismail, kurtarma çabalarını hızlandırmak için talimat verdi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Bakan Varank: Antarktika'da Geçici Bilim Üssümüzü Kurduk

Çorum'da Son 2 Ayda 40 Doktor Görevinden İstifa Etti

5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor