Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü
31 dakika önce
Pakistan'ın Sindh eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Sindh eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Yedi ailenin yaşadığı söylenen binanın çökmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirirken, 30 kişinin binanın yıkıntıları arasında kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye götürüldü. Sindh Valisi İmran Ismail, kurtarma çabalarını hızlandırmak için talimat verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:51 Kaynak: İHA
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