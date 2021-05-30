Pakistan'da binlerce kişi Filistin'e destek mesajı vermek için toplandı - Son Dakika

Pakistan'ın Peşaver şehrinde binlerce kişi, Filistin halkına destek mesajı vermek için bir araya geldi.

Cemaat-i İslami Partisi tarafından Peşaver'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

Filistin bayraklarının açıldığı eylemde göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarda Filistin ile dayanışma mesajları paylaştı, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Söz konusu parti daha önce de başkent İslamabad ve Karaçi'de Filistin ile dayanışma gösterileri düzenlemişti.