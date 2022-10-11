Pakistan'da binlerce kişi okul servisine silahlı saldırıyı protesto etti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde binlerce kişi, okul servisine yönelik silahlı saldırıyı protesto etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün Mingora şehrinde okul servisine düzenlenen, servis şoförünün ölümüne, bir öğrencinin ağır yaralanmasına neden olan saldırıya tepki göstermek için kentte binlerce kişi bir araya geldi.

Göstericiler, "Zor kazanılan barışın yok olmasına izin veremeyiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Şehirdeki esnaf da hayatını kaybeden şoförün ailesiyle dayanışma için iş yerlerini kapattı.

Özel Okullar Yönetimi Derneği Başkanı Savab Han, Svat Vadisi'ndeki 1300 özel okulun 10 ve 11 Ekim'de kapatıldığını, yarın da özel okulların ve öğretmenlerin gösteri düzenleyeceğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Malala Yusufzay Pakistan'da

Okul servisine yönelik saldırının, Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay'a düzenlenen silahlı saldırının 10'uncu yılına denk gelmesi dikkati çekti.

Yusufzay, "kızların eğitimini teşvik ettiği" gerekçesiyle 9 Ekim 2012'de Mingora'da öğrenci servisindeyken Pakistan Talibanı'nın düzenlediği silahlı saldırıda başından vurularak yaralanmıştı.

Öte yandan, Yusufzay, sel felaketinden etkilenen bölgeleri ziyaret etmek için bugün Pakistan'a geldi.