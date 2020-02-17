Pakistan'da bir gazetecinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da bir gazetecinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Pakistan'da bir gazetecinin cansız bedeni bulundu

1 saat önce

Pakistan'ın Sindh kentindeki bir kanalda, bir gazetecinin cansız bedeni bulundu.

Pakistan'da bir gazetecinin cansız bedeni bulundu, System.String[]

Pakistan'ın Sindh kentindeki bir kanalda, bir gazetecinin cansız bedeni bulundu.


Pakistan'ın Sindh kentinde bir gazeteci cinayet kurbanı oldu. Kentin Mehrabpur bölgesindeki bir kanalda Aziz Memon isimli bir muhabirin cansız bedeni bulundu. Görgü tanıklarının cansız bedeni polise ihbar etmeleri sonucu ortaya çıkan olayda, gazetecinin boynuna bir tel sarılı olduğu kaydedildi. Yapılan otopsi sonucu ölümüne cinayetin neden olduğu doğrularken, yetkililer cinayet soruşturmasının başlatıldığını bildirdi.


Gazeteciler Derneği'nden Naushero Feroz ve Mehrabpur yaptıkları açıklamada, 3 gün yas tutacaklarını duyurdu.


Öte yandan, öldürülen gazeteci Aziz Memon'un, ölümünden bir süre önce yayımladığı videoda, ölüm tehditleri aldığı ve hayatının tehlikede olduğunu duyurduğu kaydedildi. - İSLAMABAD

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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