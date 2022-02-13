Pakistan'da bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi - Son Dakika

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sialkot şehrine bağlı Jungle Dera köyünde orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı ileri sürüldü.

Olayın duyulması üzerine caminin çevresine toplanan köy halkı, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddia edilen kişiyi öldürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sialkot'ta 3 Aralık'ta Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.