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Pakistan'da bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi - Son Dakika

Pakistan'da bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi

13.02.2022 13:01
Pakistan'da bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sialkot şehrine bağlı Jungle Dera köyünde orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı ileri sürüldü.

Olayın duyulması üzerine caminin çevresine toplanan köy halkı, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddia edilen kişiyi öldürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sialkot'ta 3 Aralık'ta Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

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Pakistan, Pencap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla linç edildi - Son Dakika
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