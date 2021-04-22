Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, aralarında bir polisin de bulunduğu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, patlamanın kaynağının ilk incelemelere göre bomba yüklü araç olduğunu belirtti.

Saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Bomba imha ekipleri, 40 ila 50 kilogram arası patlayıcı maddenin saldırıda kullanıldığını açıkladı.

Saldırıya kınama

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han başta olmak üzere çok sayıda bakan ve milletvekili de saldırıyı kınadı.

Öte yandan, Çin'in İslamabad Büyükelçiliği'nde Ziraat Sorumlusu Gu Wenliang, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, tüm diplomatların güvende olduğunu, kendileri otele dönmeden 10 dakika kadar önce patlamanın yaşandığını açıkladı.

Çin Büyükelçisi otelde kalıyordu

Dün akşam, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong'un ve Çinli diplomatların otelde kaldığını ancak patlama sırasında otelde bulunmadıklarını söylemişti.

Ahmed, Pakistan'ın düşmanlarının barışçıl ve gelişen bir Pakistan görmek istemediklerini belirterek saldırıyı kınamıştı.

???????- AA muhabiri hafif yaralanmıştı

Öte yandan, ramazan yardım faaliyetleri için kente gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de otelde bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, olayı yara almadan atlatmıştı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralanmıştı.