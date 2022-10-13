Pakistan'da bir senatör, ordu karşıtı ifadeleri sebebiyle gözaltına alındı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden Senatör Azam Han Svati, ordu karşıtı açıklamaları sebebiyle gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Federal Soruşturma Bürosu (FIA), başkent İslamabad'daki evinde Senatör Svati'yi gözaltına aldı.

Svati'nin, Twitter'da devlet kurumlarına karşı "son derece çirkin ve tehdit içeren mesajlar" göndermesi sebebiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

Svati, mahkemeye götürülürken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yasayı veya Anayasa'yı çiğnemedim. Sadece (Kara Kuvvetleri Komutanı) Bacva'nın adını kullandım. FIA tarafından gözaltına alındım fakat istihbaratın işkencesine uğradım." dedi.

PTI'dan gözaltı kararına tepki

PTI Genel Sekreteri Asad Umar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Svati'nin gözaltına alınmasını kınayarak, senatörün serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Svati, dün Başbakan Şahbaz Şerif ve oğlu Hamza Şerif'in kara para aklama davasında suçsuz bulunmalarının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'yı hedef almıştı.

Svati, Bacva'yı kastederek, "Planın işliyor ve tüm suçlular ülke pahasına özgürleşiyor. Bu haydutları özgürleştirerek yolsuzluğu meşrulaştırdın." ifadelerini kullanmıştı.