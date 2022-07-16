Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi

16.07.2022 09:25
Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir sivili kaçıran saldırganlara düzenlenen operasyonda 4 kişi etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir sivili kaçıran saldırganlara düzenlenen operasyonda 4 kişi etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti.

Dawn gazetesindeki habere göre, güvenlik güçleri Ziarat bölgesinde bir sivili kaçıran saldırganlara operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 4 saldırgan etkisiz hale getirildi, bir asker yaşamını yitirdi.

Bununla birlikte kaçırılan sivil henüz kurtarılamadı.

Ketta'da 12-13 Temmuz gecesi Yarbay Laik Baig Mirza, 10-12 kişilik saldırgan bir grup tarafından kuzeniyle evinden dönerken kaçırılmıştı. Ordu tarafından başlatılan kurtarma operasyonu sırasında saldırganlar Yarbay Mirza'yı öldürmüştü.

Mirza'nın kuzenini beraberinde götüren saldırganların bulunması için başlatılan operasyon hala sürüyor.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu 5 saldırgan dün etkisiz hale getirilmişti.

YORUMLAR
500
Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu üyesi 5 saldırgan etkisiz hale getirildi Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu üyesi 5 saldırgan etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 09:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement