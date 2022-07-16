Ketta 'da 12-13 Temmuz gecesi Yarbay Laik Baig Mirza, 10-12 kişilik saldırgan bir grup tarafından kuzeniyle evinden dönerken kaçırılmıştı. Ordu tarafından başlatılan kurtarma operasyonu sırasında saldırganlar Yarbay Mirza'yı öldürmüştü.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da bir sivili kaçıran saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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