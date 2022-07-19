Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e çıktı - Son Dakika
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Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e çıktı

19.07.2022 11:01
Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rahim Yar Han şehri yakınlarında dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e çıktığını ve ölenlerin çoğunun kadın olduğunu belirtti.

Kazada 90'a yakın kişi kurtarılırken, kaybolan 26 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün, içerisinde 100'ün üzerinde kişi bulunan tekne Rahim Yar Han şehri yakınlarında alabora olmuştu.

Rahim Yar Han Komiser Yardımcısı Seyit Musa Rıza, çok fazla kişinin binmesi ve suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle teknenin alabora olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 23'e çıktı - Son Dakika
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