Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi öldü

18.07.2022 17:07
Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi öldü

Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kadın öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kadın öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Dawn gazetesindeki habere göre, içerisinde bir düğün organizasyonundan dönen 100'ün üzerinde kişi bulunan tekne, Rahim Yar Han şehri yakınlarında alabora oldu.

Rahim Yar Han Komiser Yardımcısı Seyit Musa Rıza, konuya dair yaptığı açıklamada, yaşanan hadisede ilk belirlemelere göre tamamı kadın 19 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu belirtti.

Rıza, çok fazla kişinin binmesi ve suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle teknenin alabora olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Şahbaz Şerif, kaza sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika
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