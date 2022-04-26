Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

26.04.2022 15:00
Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada üçü Çinli dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada üçü Çinli dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde Konfüçyüs Enstitüsü yakınında bir patlama meydana geldi.

Patlamada, aralarında Konfüçyüs Enstitüsü Direktörü Huang Guiping'de bulunduğu üçü Çinli, biri Pakistanlı dört kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan dördünün Çin vatandaşı olduğunu aktardı.

Karaçi Emniyet Müdürü Gulam Nabi Memon, ilk soruşturma raporlarının olayın intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, saldırının kadın intihar eylemcisi tarafından yapıldığını belirterek sorumluluğu üstlendi.

Belucistan ayaklanmalara sahne oldu

Belucistan'da çeşitli örgütler, İslamabad'dan daha fazla özerklik ve bölgenin doğal kaynaklarından daha çok pay talep ediyor. Bu kapsamda bölge uzun süredir düşük çaplı ayaklanmalara sahne oldu.

Pakistan'da çok sayıda Çinli yaşıyor ve çalışıyor. Bu kişilerin çoğu Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesinin hayata geçirilmesinde rol oynuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" (CPEC) projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üssü haline getirmesi hedefleniyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, İntihar, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü - Son Dakika


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