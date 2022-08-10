Pakistan'da televizyon kanalının direktörü ordu karşıtlığı sebebiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Pakistan'da televizyon kanalının direktörü ordu karşıtlığı sebebiyle gözaltına alındı

10.08.2022 23:06
Pakistan'da televizyon kanalının direktörü ordu karşıtlığı sebebiyle gözaltına alındı

Pakistan'da birkaç gün önce yayını askıya alınan ARY News'in direktörü, kanalda ordu karşıtı içeriklere yer verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Pakistan'da birkaç gün önce yayını askıya alınan ARY News'in direktörü, kanalda ordu karşıtı içeriklere yer verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ARY News kanalının direktörü Ammad Yusuf, ordu karşıtı içerikler sebebiyle Karaçi'de gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltının, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill'in ARY News'te katıldığı bir programda ordu karşıtı ifadeler kullanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Kanalın Üst Yöneticisi ve Kurucusu Selman İkbal hakkında da soruşturma başlatıldı.

"İmran Han gözaltına alınabilir"

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Gill'in ifadelerinin ordu içerisinde ayrılık oluşturmaya yönelik bir komplonun parçası olduğunu belirtti.

Sanaullah, Gill'in ihanetle suçlandığını, halkı ve askerleri devlet kurumlarına karşı kışkırttığını söyledi.

Bu komplonun İmran Han'ın gözetiminde oluşturulduğunu iddia eden Sanaullah, bununla ilgili bir kanıt bulduklarında Han'ı da gözaltına alacaklarını kaydetti.

"Kanlı siyaset patlak verir" uyarısı

Eski Pakistan İçişleri Bakanı ve Avami Müslüman Ligi (AML) lideri Şeyh Raşid Ahmed ise İmran Han'ın gözaltına alınması halinde "kanlı siyasetin" patlak vereceği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, PTI lideri Han, görüntülü olarak yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin ordu ile partisi arasında çatlak oluşturmaya yönelik bir komplo kurduğunu söyledi.

Kanalın yayını askıya alınmıştı

ARY News programına katılan Şahbaz Gill, askerlere ordu tarafından verilen tüm yasa dışı emirlere uymama çağrısı yapmıştı. Gill, "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla 9 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

ARY News'in yayını "kışkırtıcı, yalan ve nefret dolu" içerikler yayımladığı gerekçesiyle 9 Ağustos'ta askıya alınmıştı.

Gill'in suçlu bulunması halinde ölüm cezası alabileceği belirtiliyor.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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Pakistan'da hükümete eleştirileriyle bilinen TV kanalının yayını askıya alındı Pakistan'da hükümete eleştirileriyle bilinen TV kanalının yayını askıya alındı
Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da televizyon kanalının direktörü ordu karşıtlığı sebebiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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