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Pakistan'da bit pazarında yangın - Son Dakika

Pakistan'da bit pazarında yangın

11.02.2022 11:52
Pakistan'da bit pazarında yangın

Pakistan'da bit pazarında çıkan yangında 500'den fazla tezgah küle döndü.

Pakistan'da bit pazarında çıkan yangında 500'den fazla tezgah küle döndü.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Gujrat bölgesindeki Lalamusa kentinde bir bit pazarında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen 20 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 6 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği pazar yerinde 500'den fazla tezgah ve 2 araç küle döndü.

Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi. - İSLAMABAD

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Pakistan, Pencap, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da bit pazarında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da bit pazarında yangın - Son Dakika
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