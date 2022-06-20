Pakistan'da Boğa Yarışları - Son Dakika
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Pakistan'da Boğa Yarışları

20.06.2022 14:23
Pakistan'da Boğa Yarışları

HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

HARİPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Haripur kentinin dışında düzenlenen geleneksel boğa yarışlarında bir çiftçi yarışta boğalarını yönlendiriyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Güncel, Son Dakika

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