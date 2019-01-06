Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Bomba Saldırı: 12 Yaralı

Pakistan'da Bomba Saldırı: 12 Yaralı

1 saat önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Pakistan'da Bomba Saldırı: 12 Yaralı, System.String[]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Belucistan'ın Pişin ile Panjgur bölgelerinde, uzaktan kumandalı el yapımı iki bomba infilak ettirildi.

İlk saldırının hedefinin Pişin bölgesinin Vergi Dairesi Başkan Vekili Abdul Malik Tarin olduğunu belirten yerel medya kaynakları, saldırının, park halindeki bir motosiklette bulunan uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırıda Tarin ile iki jandarma ve yedi sivilin yaralandığı belirtildi.

Panjgur bölgesindeki saldırıda ise sınırda görev yapan askerlerin aracı hedef alındı. Yol kenarına gizlenen bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu iki kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanede tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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