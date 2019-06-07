Son Dakika Haberleri: Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 14 yaralı
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Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 14 yaralı

11 dakika önce

Pakistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 14 yaralı, System.String[]
Pakistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonucu 5 kişi öldü, 2'si kadın 14 kişi yaralandı. Polis Ziarat Major Kabir Zarkoon, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü ve yaralıların bayram tatilini değerlendirmek için başkent Karaçi'den Belucistan'a gelen tatilciler olduğunu açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Pakistan, Güncel
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