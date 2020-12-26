Pakistan'da bomba yüklü motosikletle saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
26.12.2020 23:32
Pakistan'da bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Pakistan'da bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Panjgur bölgesindeki bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Patlamanın, iki okulun futbol maçı için stadyuma gelenlerin ayrıldığı sırada gerçekleştiği ifade edildi. Polisten yapılan açıklamada, patlamayı üstelenen olmadığı, incelemelerin sürdüğü belirtildi.
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