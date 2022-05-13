Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

13.05.2022 08:42
Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır toplam 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır toplam 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır toplam 13 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, hastaneye getirilenlerde bilye kaynaklı yaralanmalar olduğunu ifade etti.

Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Patlamanın şiddeti ile yol kenarındaki ve seyir halindeki çok sayıda araç ile çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Polis, bombalı saldırının park halindeki bir motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlendiğini belirterek, bölgeyi kordon altına aldı. Bölgeye bomba imha ve terörle mücadele ekipleri çağırıldı.

(Abid Mazhar--İHA)

Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika


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