Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

6 saat önce

Pakistan'da motosikletle düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı, System.String[]

Pakistan'da motosikletle düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Saldırı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde meydana geldi. Yerel medya, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin yerel medyaya konuşan Belucistan İl Meclisi Üyesi Jam Kamal, "Korkak teröristler bir kez daha şehirde barışı bozmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Patlama noktasında incelemeler sürerken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Patlama bölgesinden görüntü

-Toplanan insanlar

- İtfaiye müdahalesi


Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
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