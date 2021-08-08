Pakistan'da bombalı saldırı: 2 polis öldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu.

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