Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir ofisin yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Yetkililer, Afganistan sınırındaki Çaman şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın güvenlik güçlerine ait bir ofisin yakınında patlatıldığını belirtti.
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bölgede, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
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