- Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Chaman kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentinin Mall Road bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Polis Muhammed Mohsin, bölgede park halinde bulunan bir motosiklete yerleştirilen patlayıcı maddelerin uzaktan kumandalı cihaz ile infilak ettirildiğini açıkladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın etkisiyle çevrede bulunan çok sayıda dükkan ve evin camlarının kırıldığı belirtildi.