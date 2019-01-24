Pakistan'da Bombalı Saldırı: 9 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Turbat şehrinde motosiklete bomba yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda, 9 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Turbat şehrinde motosiklete bomba yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda, 9 kişi yaralandı.



Pakistan'ın Belucistan vilayetinde sınır muhafızlarının aracını hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi yaralandı. Bölge polisine göre saldırı, Kech ilçesinde bir otelin yanındaki park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildi. Bombalı saldırı, sınır muhafızlarının araçları bölgeden geçerken gerçekleştirildi. Saldırıda 1 araç hasar gördü, 4 sınır muhafızı ve biri 11 yaşında çocuk olmak üzere yoldan geçen 5 kişi yaralandı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. - İSLAMABAD

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