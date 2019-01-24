Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Bombalı Saldırı: 9 Yaralı

Pakistan'da Bombalı Saldırı: 9 Yaralı

20 dakika önce

Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Turbat şehrinde motosiklete bomba yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda, 9 kişi yaralandı.

Pakistan'da Bombalı Saldırı: 9 Yaralı, System.String[]
Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Turbat şehrinde motosiklete bomba yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda, 9 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan vilayetinde sınır muhafızlarının aracını hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi yaralandı. Bölge polisine göre saldırı, Kech ilçesinde bir otelin yanındaki park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildi. Bombalı saldırı, sınır muhafızlarının araçları bölgeden geçerken gerçekleştirildi. Saldırıda 1 araç hasar gördü, 4 sınır muhafızı ve biri 11 yaşında çocuk olmak üzere yoldan geçen 5 kişi yaralandı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

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