Pakistan'da Bombalı Saldırı: 9 Yaralı
20 dakika önce
Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Turbat şehrinde motosiklete bomba yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda, 9 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Turbat şehrinde motosiklete bomba yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda, 9 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan vilayetinde sınır muhafızlarının aracını hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi yaralandı. Bölge polisine göre saldırı, Kech ilçesinde bir otelin yanındaki park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildi. Bombalı saldırı, sınır muhafızlarının araçları bölgeden geçerken gerçekleştirildi. Saldırıda 1 araç hasar gördü, 4 sınır muhafızı ve biri 11 yaşında çocuk olmak üzere yoldan geçen 5 kişi yaralandı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. - İSLAMABAD
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
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