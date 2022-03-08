Pakistan'da bombalı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da bombalı saldırıda 3 kişi öldü

08.03.2022 15:02
Pakistan'da bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde festival düzenlenen yerin yakınında patlatılan bomba sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde festival düzenlenen yerin yakınında patlatılan bomba sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sibi bölgesinde yılda bir defa düzenlenen festivalin yapıldığı alanın yakınında bomba patlatıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak bunu festivali sabote etmek ve barışı bozmak için düzenlenen bir girişim olarak nitelendirdi.

Patlama, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin festivale katılmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Pakistan'ın Peşaver kentinde 4 Mart Cuma günü Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısında en son belirlemelere göre 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi ise yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlenmişti.

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Pakistan, Festival, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da bombalı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika


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