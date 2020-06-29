Pakistan'da borsa binasına yönelik saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Pakistan'da borsa binasına yönelik saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Pakistan'da borsa binasına 4 kişi tarafından silah ve el yapımı bombalarla saldırı gerçekleştirildi. Karaçi polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 4 güvenlik görevlisi ile 1 polis memurun ise hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırganlar dahil olayda ölenlerin sayısı 9 olarak açıklanırken, yaralananların da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Borsa binasına gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganlardan biri elinde silahla içeri doğru yöneliyor. Daha sonra bombanın patladığı görülüyor.


Öte yandan yüksek güvenlikli bölgede yer alan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisi bulunuyor. - KARAÇİ

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da borsa binasına yönelik saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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