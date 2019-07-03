Pakistan'da bot alabora oldu
2 saat önce
Pakistan'da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu.
Pakistan
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
'da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu.
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa kentindeki Indus Nehri üzerindeki Tarbela Dam barajında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 14 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken Pakistan Ordusu Özel Hizmetler Grubu'nun (SSG) bölgeye sevk edildiği belirtildi. - İSLAMABAD
Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı
Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı
Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü