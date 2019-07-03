Son Dakika Haberleri: Pakistan'da bot alabora oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pakistan'da bot alabora oldu

2 saat önce

Pakistan'da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu.

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Pakistan'da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa kentindeki Indus Nehri üzerindeki Tarbela Dam barajında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 14 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken Pakistan Ordusu Özel Hizmetler Grubu'nun (SSG) bölgeye sevk edildiği belirtildi. - İSLAMABAD
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
Pakistan, 3. Sayfa
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