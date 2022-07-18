Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü

18.07.2022 14:56
Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü

Pakistan'ın Sadiqabad kentindeki Indus Nehri'nde alabora olan botta bulunan en az 19 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sadiqabad kentindeki Indus Nehri'nde alabora olan botta bulunan en az 19 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Punjap eyaletindeki Sadiqabad kentinde bulunan Indus Nehri'nde içinde 60 ila 70 yolcunun bulunduğu bot alabora oldu. Olay yerine gelen polis, en az 19 kadının boğularak hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Alabora olan botun, Kharor'dan Machka'ya giden bir düğün konvoyuna ait olduğu öğrenildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü - Son Dakika
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