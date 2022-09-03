Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık - Son Dakika
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Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık

03.09.2022 10:49
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık

Pakistan'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde incelemelerine devam etti.

Pakistan'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde incelemelerine devam etti.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün 84 milyonun yüreği Pakistan için atıyor. Cuma günü bütün camilerimizde buna ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla yardım kampanyasını başlattı. Belediyelerimiz şu an seferlik içerisinde. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valilerimiz bu kampanyayı tüm ülkemize yayacaklar ve tüm yardımsever vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yardım eli uzatacağını biliyorum… Pakistanlı kardeşlerimize gerekli ekipman desteği sağlayarak akabinde kalıcı imalatlarla Endonezya, Sri Lanka ve Arnavutluk'ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Pakistan'ın tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Murat Kurum, "Gerçekten çok vahim bir olay. Milyonlarca kardeşimizin etkilendiği, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği sel afetini Pakistan'da yaşadık. ve aslında baktığınız da Pakistan dünyayı kirletmeyen emisyonu neredeyse sıfır olan ülkelerden biri ama global dünyanın içinde maalesef tüm ülkeler birbirlerini etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.Muson yağmurlarından etkilenen bölgede hasarların çok büyük olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Pakistan'da metrekareye 600-700 kilogram yağışın düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Afetin etkilerine baktığınız zaman insanlar evlerde hasar tespitini yapamayacak durumdalar. Çünkü evlerine ulaşamıyorlar. Bugün evlerin hem havadan hem de yerinde incelemelerini yaptık. Evlere ulaşma imkanı yok" ifadelerini kullandı.Türk halkının kalbinin Pakistan için attığını belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün 84 milyonun yüreği Pakistan için atıyor. Cuma günü bütün camilerimizde buna ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla yardım kampanyasını başlattı. Belediyelerimiz şu an seferlik içerisinde. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valilerimiz bu kampanyayı tüm ülkemize yayacaklar ve tüm yardımsever vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yardım eli uzatacağını biliyorum. Rengimizin, dilimizin farklı olduğu ama gönlümüzün bir olduğu Pakistanlı kardeşlerimize yardım elimizi uzatmış olacağız."Muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Bakan Murat Kurum, selden etkilenen bölgelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Şu an burada, öncelikle insanların barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderme noktasında bir acili yet söz konusu. Tabii akabinde burada milyonun üzerinde ev hasarı var. Tabii ki geçici barınmadan sonra da kalıcı imalatların yapılması gerekiyor. Şu an hasar tespitle ilgili Bakanlık olarak, yetkili birimlerimize gerekli ekipman desteği sağlayacağız. Akabinde de kalıcı imalatlarla ilgili daha önce Endonezya'da, Sri Lanka ve Arnavutluk'ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bizdeki bilgi ve birikimi aktarmak suretiyle yine yardım elimizi uzatıyor olacağız."Bakan Murat Kurum, Pakistan'da 2005 ve 2010 yıllarında, meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin dost ve kardeş ülkesi olan Pakistan'a yardım eli uzattıklarını anımsatarak,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Pakistan'da yaşanan 2005 ve 2010 yıllarında yine depremlerde birçok vatandaşımız, Pakistanlı kardeşlerimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile her türlü yardımı ve desteği yapmıştı. Bu çerçevede 4 bin 872 konut, okullar, camiler ve sosyal donatılar TOKİ Başkanlığımız eli ile inşa edilmişti. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu noktada Pakistanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa el birliği içerisinde bizdeki bilgi ve birikimi aktarmak suretiyle yine yardım elimizi uzatıyor olacağız. Bu kardeşlik hukukunun gereğidir. Pakistanlı kardeşlerimiz 'siz kardeşliğinizi çoktan ödediniz' deseler de kardeşlik ilelebet inşallah sonsuza dek sürecektir. Biz de hep birlikte seferberlik anlayışıyla bu çalışmalarımızı yürütüyor olacağız."

YORUMLAR
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Bakan Kurum: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık' Bakan Kurum: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık' Bakan Soylu: '(Pakistan'da) hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk' Bakan Soylu: '(Pakistan'da) hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk'
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık - Son Dakika

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