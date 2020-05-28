Pakistan'da Burcu rüzgarı

Pakistanlılar sosyal medya hesaplarından Kıratlı hakkında olumlu birçok yorum yapıp oyuncuya özel fan sayfaları açtı.
Pakistanlılar sosyal medya hesaplarından Kıratlı hakkında olumlu birçok yorum yapıp oyuncuya özel fan sayfaları açtı. Oyuncu da Instagram'ın hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.
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28.05.2020 19:18:20. #1.13#
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