Pakistan'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
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Pakistan'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi vesilesiyle başkent İslamabad'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Pakistan'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi vesilesiyle başkent İslamabad'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'a düzenlediği resmi ziyaret başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı. Bayrakların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın fotoğrafları da "İki ülke tek millet", "Pakistan- Türkiye büyük bir geleceğe birlikte yürüyor" yazılı afişlerde yer aldı. - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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