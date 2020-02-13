Pakistan'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

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Pakistan'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi vesilesiyle başkent İslamabad'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi vesilesiyle başkent İslamabad'da caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'a düzenlediği resmi ziyaret başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı. Bayrakların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın fotoğrafları da "İki ülke tek millet", "Pakistan- Türkiye büyük bir geleceğe birlikte yürüyor" yazılı afişlerde yer aldı.
(Abid Mazhar/İHA)
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