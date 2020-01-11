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Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı
17 dakika önce
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camiyi hedef alan intihar saldırısında en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi
Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Belücistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camide akşam namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında biri polis en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda 19 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:07
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