Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı - Son Dakika Dünya

Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı

17 dakika önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camiyi hedef alan intihar saldırısında en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi

Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Belücistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camide akşam namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında biri polis en az 15 kişi hayatını kaybetti.


Saldırıda 19 kişi de yaralandı.

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Afganistan, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:07 
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