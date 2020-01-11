Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı

Pakistan 'ın Afganistan sınırına yakın Belücistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camide akşam namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında biri polis en az 15 kişi hayatını kaybetti.

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