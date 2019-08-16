Son Dakika Haberleri: Pakistan'da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı
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Pakistan'da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı

17 dakika önce

Pakistan'da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan'da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı, System.String[]


Pakistan'da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.
Pakistan'ın Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.
Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

- Pakistan
Pakistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:23 Kaynak: DHA
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