Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50'den fazla yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50'den fazla yaralı

04.03.2022 13:45
Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50'den fazla yaralı

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kocha Risaldar Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Peşaver Polis Şefi Muhammed Ejaz Khan, saldırının iki silahlı saldırganın caminin dışında polise ateş açmasıyla başladığını söyledi. Çıkan çatışmada 1 saldırgan ile 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi. Daha sonra camiye giren diğer saldırganın üzerindeki bombayı patlattığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, 10 yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis bölgeyi kordon altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları, patlama sırasında camide en az 150 kişinin bulunduğunu söyledi. - PEŞAVER

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bombalı saldırı, Pakistan, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50'den fazla yaralı - Son Dakika


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