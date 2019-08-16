Son Dakika Haberleri: Pakistan'da camiye saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
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Pakistan'da camiye saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

12 dakika önce

Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan'da camiye saldırı: 5 ölü, 15 yaralı, System.String[]
Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir camiye bugün bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken camide de ciddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 15 kişiyi tedavi amacıyla bölge hastanesine sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti. Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(Abid Mazhar/İHA)
Pakistan, Ketta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
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