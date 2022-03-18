Pakistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Pakistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

18.03.2022 18:52
Pakistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları H-8 Kız Kampüsü'nde düzenlenen "Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü" ile "İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesinin Yıldönümü Anma Töreni"ne, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Dilşad Şenol ve Pakistan'daki Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerinin hatırası ve mirasının daima hatırlanması gerektiğine işaret etti.

Yurdakul, birkaç ülkenin "Çanakkale" ve "şehit" denildiğinde bunun ne anlama geldiğini derinden hissettiğine ve Pakistan'ın da bunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda bu törenin Pakistan'da gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Mazari de Çanakkale şehitlerini anma törenine davet edilmekten onur duyduğunu vurgulayarak, şehitlerini anmayan ve hatırlamayan milletlerin ilerleyemeyeceğini ve tarihlerini anlayamayacağını ifade etti.

Mazari, Türk halkının hayran olduğu en önemli özelliklerden birinin daima tarihini anlama ve şehitlerini anmaya çalışması olduğunu kaydetti.

Törende, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları H-8 Kız Kampüsü öğrencileri, Çanakkale ile ilgili şiirler okudu ve tiyatro gösterisi düzenledi.

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İstiklal Marşı, Çanakkale, Pakistan, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


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