Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü

6 saat önce

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber-Pakhtunkhwa ilinin Lakki Marwat bölgesinde, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden grubu hedef alan bir intihar bombacısı kendini havaya uçurdu. Bölge Polis Memurluğu (DPO) tarafından yapılan açıklamada, bombalı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Lakki Marwat Komiser Yardımcısı Jehangir Azam Wazir, bölgede çocuk felci aşısı yapan sağlık görevlilerinin patlamanın meydana geldiği bölgeden 3 kilometre uzakta olduğunu belirtti. Wazir, çocuk felci aşısı uygulamasının geçici olarak askıya alındığını, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından aşı uygulamasına devam edileceğini dile getirdi. Canlı bomba saldırısına yönelik soruşturma başlatıldı.

Öte yandan dün eyaletin Aşağı Dir kentinde, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu 2 polis hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Pervez Müşerref, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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