Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü

7 saat önce

Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölüPakistan (DHA)- Pakistan'da meydana gelen bir trafik kazası sonrası araçlar yandı.

Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü

Pakistan (DHA)- Pakistan'da meydana gelen bir trafik kazası sonrası araçlar yandı. Olayda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya kazanın Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'de meydana geldiğini duyurdu. Bir minibüs ile rikşav adı verilen aracın çarpışması sonrası araçların yandığı belirtildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Araca müdahale edildiği, 6 kişinin olay yerinde, ağır yaralı 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Ölenlerden 3'ünün kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu; kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü

Pakistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
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