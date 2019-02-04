Pakistan'da Çatı Çöktü: 3 Ölü
8 dakika önce
Pakistan'ın Karaçi kentinde 2 katlı bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Karaçi kentinde 2 katlı bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Karaçi kentinde 2 katlı bir evin çatısı düştü. Olayda aynı aileden 3 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bölgede yaşayanlar, çatının çökmesinden önce evin kötü bir halde olduğunu ifade ettiler. - KARAÇİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:06 Kaynak: İHA
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