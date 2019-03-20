Pakistan'da Çek Modele Uyuşturucu Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis
26 dakika önce
Pakistan'da Çek model Tereza Hluskova, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Pakistan
'da Çek model Tereza Hluskova, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lahor
'da görülen duruşmada, geçen yıl Lahor'dan Abu Dabi
'ye gitmek üzereyken yakalanan Hluskova hakkında karar açıklandı.
Çekya'nın İslamabad Büyükelçiliğinden yetkililerin de takip ettiği davada 8 yıl 8 ay hapis cezası alan 23 yaşındaki Hluskova'yla birlikte yargılanan Shoaib isimli Pakistanlı ise beraat etti.
Kararın ardından gözyaşlarını tutamayan Hluskova'nın temyize gitme hakkı olduğu belirtildi.
Hluskova model olarak gelip 3 ay kaldığı Pakistan'dan Abu Dabi'ye gitmek isterken havalimanında çantasında 8,5 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı.
Çek model, ifadesinde uyuşturucunun kendisine verilen hediyelerin arasından çıktığını iddia etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:38 Kaynak: AA
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