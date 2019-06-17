Son Dakika Haberleri: Pakistan'da çekirge istilası
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Pakistan'da çekirge istilası

1 saat önce

İran ve Suudi Arabistan'da görülen çekirge istilası Pakistan'ın güney eyaletlerinde de etkili olmaya başladı.

Pakistan'da çekirge istilası, System.String[]
İran ve Suudi Arabistan'da görülen çekirge istilası Pakistan'ın güney eyaletlerinde de etkili olmaya başladı.
Pakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde görülen çöl çekirgelerinin ocakta Sudan ve Eritre'den Arap Yarımadası'na geçtiği belirtildi.
Alınan önlemlere rağmen şubatta İran'a geçen çekirgelerin uygun iklim şartları nedeniyle burada ürediklerinin aktarıldığı açıklamada, İran'ın 400 bin hektarlık alanda önlem aldığı ancak tespit edilemeyen bölgelerdeki çekirgelerin martta Pakistan'ın Belucistan eyaletine geldiği bildirildi.
Pakistan'da da üremeye devam eden çekirgelerin özellikle tarım alanlarına zarar verdiğine dikkati çekilerek, Pasni, Gvadar, Turbat, Uthal, Haran, Dalbandin, Lasbella, Keç ve Hayırpur bölgelerinde ilaçlama ve araştırma faaliyetlerine başlandığı kaydedildi.
Tarım Bakanı Sahipzade Mehbub Sultan, yaptığı açıklamada şu ana kadar Belucistan'da 7 bin hektarın üzerinde alanda, Sindh'de ise 800 hektarlık alanda kontrol sağlandığını söyledi.
Sultan, ayrıca Kuetta ve Sukkur havalimanlarında birer uçağın da havadan ilaçlama için bekletildiğini sözlerine ekledi.
Toprağın nemli, bitkilerin yeşil olduğu bahar şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde üreyen ve sürekli bu bölgelere göç eden çöl çekirgelerinin, yaz kuraklığının gelmesiyle Belucistan ve Sindh'ten ayrılıp doğudaki Çölistan ve Tarparkar bölgeleri ile Hindistan'ın Rajastan eyaletine göç etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:40 Kaynak: AA
İran, Pakistan
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