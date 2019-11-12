Pakistan'da çekirge istilası
6 saat önce
Pakistan çekirge istilasına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
Pakistan çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, durumu izlediklerini, genel olarak çekirgelerin zararsız olduklarını açıkladı.
Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi kenti, çekirge istilasına uğradı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen çekirgelere ilişkin yetkililer, durumu izlediklerini ve çekirgelerin genellikle zararsız olduklarını açıkladı. Öte yandan, Sind eyaleti yönetimi, çiftçilere, bu tarz durumların yaşanmaması adına tarım alanlarının ilaçlanması gerektiğini belirtti.
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