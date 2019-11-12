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- Pakistan'da çekirge istilası

7 saat önce

- Pakistan'da çekirge istilasıKARAÇİ - Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi kenti, çekirge istilasına uğradı.

- Pakistan'da çekirge istilası

KARAÇİ - Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi kenti, çekirge istilasına uğradı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde çekirge istilası yaşanıyor. Sind eyaletinde bulunan kentte yaşanan çekirge istilası hayatı olumsuz etkilerken, Sind Eyaleti Tarım Bakanı Ismail Rahu çekirgelerin tarım alanlarına zarar vermediğini belirterek, halkın gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu. Durumu yakından izlediklerini ifade eden yetkililer, çekirgelerin zararsız olduklarını dile getirdi. Yetkililer çiftçilere tarım alanlarının ilaçlanması gerektiği uyarısında bulundu.

- Pakistan'da çekirge istilası

Pakistan, Karaçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:48 Kaynak: İHA
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