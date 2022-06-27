Cemaat-i İslami lideri Hak, burada yaptığı açıklamada, artan enflasyon sebebiyle eski Başbakan İmran Han ile mevcut Şahbaz Şerif hükümetini suçladı.

Dawn gazetesindeki habere göre, hazırlanan özel bir trenle 25 Haziran'da Pencap eyaletindeki Rahimyar Han şehrinden yola çıkan Cemaat-i İslami destekçileri bugün başkent İslamabad'a komşu Rawalpindi 'ye vardı.

Kaynak: AA

Pakistan, Cemaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisinden enflasyon ve yolsuzluk protestosu - Son Dakika

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