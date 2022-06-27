Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisinden enflasyon ve yolsuzluk protestosu - Son Dakika
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Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisinden enflasyon ve yolsuzluk protestosu

27.06.2022 22:32
Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisinden enflasyon ve yolsuzluk protestosu

Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi, enflasyon, yolsuzluk ve faize dayalı ekonomiye karşı protesto düzenledi.

Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi, enflasyon, yolsuzluk ve faize dayalı ekonomiye karşı protesto düzenledi.

Dawn gazetesindeki habere göre, hazırlanan özel bir trenle 25 Haziran'da Pencap eyaletindeki Rahimyar Han şehrinden yola çıkan Cemaat-i İslami destekçileri bugün başkent İslamabad'a komşu Rawalpindi'ye vardı.

Cemaat-i İslami lideri Siracül Hak'ın da içerisinde bulunduğu treni Ravalpindi'de partinin destekçileri karşıladı.

Enflasyon, yolsuzluk ve faize dayalı ekonomi sebebiyle düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katılırken, gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Cemaat-i İslami lideri Hak, burada yaptığı açıklamada, artan enflasyon sebebiyle eski Başbakan İmran Han ile mevcut Şahbaz Şerif hükümetini suçladı.

Hak, hükümetin Uluslararası Para Fonunu (IMF) memnun etmek için halka vergi yüklendiğini belirterek, hükümetten artan enflasyonu durdurmasını istedi.

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Kaynak: AA

Pakistan, Cemaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisinden enflasyon ve yolsuzluk protestosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisinden enflasyon ve yolsuzluk protestosu - Son Dakika
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