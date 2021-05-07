Pakistan'da çeşitli eyalet ve bölgeler Kovid-19 vakalarındaki artışları engellemek için kapanmaya gidiyor - Son Dakika

Pakistan'da çeşitli eyalet ve bölgeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışları engellemek için kapanmaya gidiyor.

Başkent İslamabad'da bugün 18.00 itibarıyla başlayacak kapanma Pencap, Hayber Pahtunhva, Gilgit-Baltistan ve Azad Cammu Keşmir'de yarın, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde ise 9 Mayıs'ta başlayacak.

Tüm eyalet ve bölgelerdeki kapanma 16 Mayıs'ta sona erecek.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak kapanma kapsamında eyaletler arası, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım yasaklandı. Özel araçlarla seyahat etmek isteyenler, araç yolcu kapasitesinin yarısıyla yola çıkabilecek.

Vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi

Alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, parklar ve turistik mekanlar da bu süre zarfında kapalı olacak.

Hastane ve eczaneler yasak kapsamı dışında tutulurken fırın ve marketler de belirli saatlerde çalışmayı sürdürecek.

Vatandaşların dışarı çıkması yasaklanmazken yetkililer, Pakistanlılardan evlerinde kalmalarını istedi.

Yetkililer, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi oluşacak hareketliliğin vaka artışlarını tırmandırmasından endişe ediyor.

İslamabad'da halk, çarşı ve pazarları doldurdu

İslamabad'da vatandaşlar bugün 18.00'de başlayacak kapanma öncesinde çarşı ve pazarlara akın etti.

Bankaların önlerinde kuyruklar oluşurken marketlerde de yoğunluk yaşandı.

Pakistan'da toplam vaka sayısı 850 bini aşarken salgın dolayısıyla ölenlerin sayısı 18 bin 650'yi geçti.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.