Pakistan'da Ceyş-i Muhammed Üyesi 44 Kişi Yakalandı

Cammu Keşmir'in Pulwama kentinde 14 Şubat'taki terör saldırısını üstlenen Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik Pakistan'da düzenlenen operasyonda, örgütün kurucusu Mevlana Mesud Azhar'ın oğlu ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 44 kişi yakalandı.

Cammu Keşmir'in Pulwama kentinde 14 Şubat'taki terör saldırısını üstlenen Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik Pakistan'da düzenlenen operasyonda, örgütün kurucusu Mevlana Mesud Azhar'ın oğlu ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 44 kişi yakalandı.



Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, eyalet temsilcileriyle terörle mücadeleyi değerlendirdiği toplantının ardından yaptığı basın toplantısında, söz konusu operasyonun uluslararası baskılar nedeniyle değil terörle mücadele politikaları gereği gerçekleştirildiğini söyledi.



Aralarında Ceyş-i Muhammed'in kurucusu ve lideri Azhar'ın kardeşi Müftü Abdur Rauf ile oğlu Hamad Azhar'ın da olduğu toplam 44 kişinin yaklandığını aktaran Afridi, Pulwama saldırısıyla ilgili Hindistan'ın sunduğu dosyada güvenilir kanıtların bulunmadığını belirtti.



Afridi, eyalet temsilcileriyle yapılan toplantıda, tüm terör örgütlerine karşı terörle mücadele için hazırlanan Ulusal Eylem Planı'ndaki her adımın uygulanacağının vurgulandığını kaydetti.



Hindistan Pakistan gerilimi



Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.



Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.



Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.



Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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