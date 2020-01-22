Pakistan'da çıkan yangın 400 evi küle çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistan'da çıkan yangın 400 evi küle çevirdi - Son Dakika Dünya

Pakistan'da çıkan yangın 400 evi küle çevirdi

6 saat önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde derme çatma evlerin bulunduğu bir mahallede çıkan yangın sonucu 400 civarında evin kısmen ya da tamamen yandığı belirtildi.

Pakistan'da çıkan yangın 400 evi küle çevirdi, System.String[]

Pakistan'ın Karaçi kentinde derme çatma evlerin bulunduğu bir mahallede çıkan yangın sonucu 400 civarında evin kısmen ya da tamamen yandığı belirtildi.


Tamamı çadır, sac ve tahtadan baraka tipi yapılardan oluşan Teen Hatti Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evleri sardı.

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Pakistan, Karaçi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:03 
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