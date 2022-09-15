Video: Pakistan'daki Çinli İşletmeler Selden Etkilenen Bölgelere Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Video: Pakistan'daki Çinli İşletmeler Selden Etkilenen Bölgelere Destek Sağlıyor

15.09.2022 22:09
Video: Pakistan'daki Çinli İşletmeler Selden Etkilenen Bölgelere Destek Sağlıyor

Pakistan'da Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında projeler yürüten Çinli işletmeler, ülkede selden zarar gören insanlara yardım sağlamak amacıyla harekete geçti.

Pakistan'da Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında projeler yürüten Çinli işletmeler, ülkede selden zarar gören insanlara yardım sağlamak amacıyla harekete geçti.

Ülkenin güneydeki Sindh eyaletine bağlı Sukkur şehri ciddi şekilde su altında kalırken, Sukkur- Multan Otoyolu'nun inşaatçısı olan Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC), bölgede selden etkilenen 800 kişiye pirinç, tahıl, petrol ve diğer acil ihtiyaç duydukları malzemeleri hibe etti.

392 kilometre uzunluğundaki proje, Pakistan'ın kuzey-güney trafik arterinin bir parçası.

Şirket ayrıca ücretsiz tıbbi tedavi ve ücretsiz ilaç dağıtımı için köylere gitmek amacıyla sağlık ekipleri oluşturdu.

SOOMAR BHUTTO, Bhutta köy muhtarı:

"CSCEC'e çok teşekkür ediyoruz. Köyümüze geliyor, köyümüzü temizliyor ve evlerimizden suyun çekilmesini sağlıyorlar."

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pakhtunhva eyaletindeki Suki Kinari hidroelektrik projesi, CPEC'nin öncelikli projelerinden biri.

Projenin kurucusu olan Çin Gezhouba Grubu Limited Şirketi (CGGC), hasarlı yolları ve köprüleri onarmak ile su ve güç kaynağı sistemlerini eski haline getirmek amacıyla yerel yönetimle birlikte hızlı bir şekilde acil yardım mekanizması başlattı.

CGGC, sular altında kalan Dasu kasabasındaki aileler için 400 gıda paketi satın aldı.

IMRAN, Dasu kasaba yetkilisi:

"CGGC'ye ve diğer Çinli şirketlere ilçemizi yeniden kurdukları ve tekrar inşa ettikleri, özellikle de bu zor zamanlarda bize yardım ettikleri için minnettarız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Pakistan'daki Çinli İşletmeler Selden Etkilenen Bölgelere Destek Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Pakistan'daki Çinli İşletmeler Selden Etkilenen Bölgelere Destek Sağlıyor - Son Dakika
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