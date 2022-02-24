Pakistan'da cinayetten suçlu bulunan iş insanın oğlu idama mahkum edildi - Son Dakika
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Pakistan'da cinayetten suçlu bulunan iş insanın oğlu idama mahkum edildi

24.02.2022 12:56
Pakistan'da cinayetten suçlu bulunan iş insanın oğlu idama mahkum edildi

Pakistan'da ülkenin eski Seul Büyükelçisi Şevket Ali Mukaddem'in kızı Nur Mukaddem'i öldürmekten suçlu bulunan ünlü iş insanı Zakir Jaffer'in oğlu Zahir Jaffer, mahkeme tarafından idama mahkum edildi.

Pakistan'da ülkenin eski Seul Büyükelçisi Şevket Ali Mukaddem'in kızı Nur Mukaddem'i öldürmekten suçlu bulunan ünlü iş insanı Zakir Jaffer'in oğlu Zahir Jaffer, mahkeme tarafından idama mahkum edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, son 4 aydır İslamabad'da görülen davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, Nur Mukaddem'i öldürmekten suçlu bulduğu Zahir Jaffer'i idama mahkum etti.

Nur Mukaddem'in babası Şevket Mukaddem, basına yaptığı açıklamada, mahkemenin doğru kararı aldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

20 Temmuz 2021'de 27 yaşındaki Nur Mukaddem, Zahir Jaffer'in evinde ölü bulunmuştu.

Hadisenin ardından Zahir Jaffer gözaltına alınmış ve konuya ilişkin dava, 20 Ekim 2021'de görülmeye başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da cinayetten suçlu bulunan iş insanın oğlu idama mahkum edildi - Son Dakika


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